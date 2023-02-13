Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля: готовьтесь к яркой и необычной неделе

Следуйте советам экспертов, чтобы оставаться эффективной.

Женщина-Овен

Для Овнов эта неделя года может начаться с суеты и мелких бытовых проблем, но эти женщины со всем этим легко справятся. Астрологи советуют не драматизировать: хоть неделя, а в особенности ее середина, выдастся напряженной, уже к пятнице многие проблемы уйдут. Астрологи отмечают, что перед прекрасными Овнами откроются новые дороги. Эту неделю стоит провести, демонстрируя Вселенной самостоятельность, заинтересованность и активность.

Женщина-Телец

Практически все начинания Тельцов приобретут положительный заряд и завершатся успехом в будущем. Также в середине недели из-за негативных аспектов этим дамам, возможно, придется в срочном порядке решать многие проблемы дома и на работе. Самое главное условие сохранения удачи и счастья для этих женщин — позитивное мышление. Не нужно фокусироваться на дурных новостях и событиях. В эти дни женщины данного Знака вправе рассчитывать на то, что им положено по праву. Вселенная даст им много бонусов. Удача поможет обойти стороной проблемы любви.

Женщина-Близнецы

Хоть до весны еще больше двух недель, но уже сейчас желательно вспомнить о том, какие неоконченные дела требуют завершения. Начало весны — это новый рубеж и отличный шанс начать новую жизнь при условии, что признаки прошлого не будут отвлекать от преследования целей. Астрологи советуют покончить со всем, что отвлекает: довести до конца незавершенные дела, поговорить на важные темы с любимыми и близкими, выполнить данные ранее обещания и раздать долги.

Женщина-Рак

Астрологи не советуют Ракам в период с 13 по 19 число лукавить, особенно перед самими собой. Венера пока сильна, а значит у представительниц данного Знака продолжается благоприятное время для активных действий и попыток достичь поставленных ранее целей. Важно не перегибать палку в спорах, действовать корректно, без рисков и агрессии. Это замечательное время для того, чтобы попробовать избавиться от негативных программ, а также взять отпуск. Женщин-Раков ждут сюрпризы и подарки судьбы, поскольку неделя, в целом, обещает быть очень благоприятной, хоть и не обычной.

Женщина-Лев

Резкая смена энергетики в среду и четверг грозит неожиданными новостями, неприятными открытиями и сложными жизненными моментами. Динамичное развитие событий может выбить Львов из колеи, но не нужно паниковать. В приоритете тонкий расчет и тщательное планирование каждого шага. Это очень важное время. В которое Львы прекрасного пола смогут понять свое место в этом мире.

Женщина-Дева

Представительницы данного Знака с 13 по 19 число будут в очень выгодном положении. Там, где остальные Знаки вынуждены будут подчиняться правилам под угрозой проблем, Стрельцы смогут позволить себе делать то, чего они хотят. Если слишком медлить с решениями и важными делами, то можно потерять зря много времени, так как в среду и четверг новые начинания успехом увенчаются вряд ли. Очень важно в эти дни помнить о силе слов.

Женщина-Весы

Согласно мнению экспертов, этим женщинам лучше потратить свое время на поиски новых способов самовыражения, развлечения: даже самые незначительные перемены и успехи в этом направлении помогут начать новую жизнь и поднять настроение. Придется действовать, причем решительно, а для этого потребуется много энергии. Женщины этого Знака будут способны на многое, но для достижения успеха придется взглянуть на вещи под другим углом и, скорее всего, сменить тактику.

Женщина-Скорпион

Планеты и звезды запустят механизм перемен и переоценки ценностей для прекрасных Скорпионов. Скорее всего, перемены случатся даже в том случае, если Скорпионы не захотят их ощутить. С первых минут понедельника важно адаптироваться к новым условиям и взять бразды правления в свои руки. В любовных делах Скорпионам будет очень везти, особенно на выходных. В среду лучше не ходить на свидания, а в четверг лучше не знакомиться. В остальные дни Скорпионы вольны делать то, что захотят.

Женщина-Стрелец

Прекрасным Стрельцам, которые очень много работают, стоит обратить внимание на нашу статью о том, что нужно делать, если работа вытягивает все силы. Сейчас представительницам данного Знака совершенно точно не стоит тратить все свое время на дела. Лучше почаще развлекаться и общаться с подругами, родственниками и любимым мужчиной. Творческая активность, релаксация и приятные мелочи принесут массу позитива. Наступает время, подходящее для кардинальных перемен в жизни. Появятся новые перспективные возможности, но пока лучше просто присматриваться.

Женщина-Козерог

Эта неделя для прекрасных Козерогов может стать весьма неоднозначной. Астрологи настоятельно советуют быть осторожнее и не принимать решений сгоряча. Желательно прислушиваться к внутреннему голосу. Нужно научиться доверять своим ощущениям. Принятые на этой неделе решения непременно отразятся на дальнейшей судьбе, так что импульсивность и поспешность желательно оставить за бортом.

Женщина-Водолей

Женщинам этого Воздушного Знака придется смириться и с неожиданными поворотами. Удача не покинет Водолеев, но будет помогать им чуть реже, чем на прошлой неделе. Воплотить мечту в реальность можно попробовать силой мысли. Важно думать о хорошем и представлять себе благоприятный исход. Эти женщины рискуют провести неделю в хлопотах и бытовых делах. Астрологи настоятельно рекомендуют соблюдать внимательность и осторожность, не вынося планы на суд общественности и не доверяя свои дела кому попало. Сейчас лучше полагаться только на надежных и проверенных людей.

Женщина-Рыбы

Эти семь дней станут богатыми на события. Это будет весьма благоприятное время, которое принесет с собой спонтанные встречи, повышенное внимание противоположного пола и успехи в работе и бизнесе. Вселенная подскажет, как действовать, давая знаки женщинам-Рыбам через интуицию. Все затяжные проекты обещают закончиться успехом, а в личной жизни наступят приятные весенние перемены. Астрологи рекомендуют уделить внимание делам, которые долго откладывались на потом.