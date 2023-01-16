Женский гороскоп на неделю с 16 по 22 января: как привлечь к себе удачу

Они рассказали, как достичь успеха, а также дали точные рекомендации для представительниц всех Знаков Зодиака.

Женщина-Овен

Главным врагом представительниц данного Знака может оказаться бездействие. Ожидая лучшего, они могут потерять много времени мотивации. Важно идти вперед, дабы не упускать новые возможности. Астрологи советуют смело идти к цели. Чем быстрее женщины-Овны вольются в рабочий ритм, тем лучше пройдет вся неделя. В противном случае семь дней пройдут впустую, а Овны получат дополнительные неурядицы. Вселенная постарается помочь этим дамам, в том числе открыв тайны будущего.

Женщина-Телец

Главное достоинство фиксированных Знаков, к которым относится Телец, является щедрость. Если женщины этого Знака будут помогать своим близким морально и материально, их будет ждать очень продуктивная неделя и в целом очень приятное обозримое будущее. Текущая неделя лучше всего подходит для решения сложных вопросов, связанных с работой и домом. Работать станет проще, но не исключено, что количество задач временно увеличится. Разумнее всего не браться за все сразу, а поэтапно идти к намеченным целям. Лучший друг прекрасных Тельцов — хорошая самооценка.

Женщина-Близнецы

Несмотря на то, что главный покровитель Близнецов в лице Меркурия будет сильным, начиная со среды, женщинам этого Знака все же стоит быть чуточку осторожнее. В работе и бизнесе женщинам-Близнецам можно смело браться за то, за что ранее они взяться не решались. Астрологи отмечают, что много удачи ждет Близнецов в любви. Одинокие представительницы Знака смогут найти мужчину мечты, а остальные смогут укрепить любовь.

Женщина-Рак

Проявляя активность и разумный подход, Раки смогут избежать ошибок. Планеты сейчас благоволят решительным и целеустремленным женщинам этого Знака. Это неплохой период для корректировки питания, начала диеты. Еда влияет на наше настроение, поэтому Ракам стоит уделить внимание выбору питания, чтобы оставаться позитивными. Эта неделя прекрасно подходит для получения знаний, раскрытия талантов и активной работы над отношениями и самооценкой. Пришло время начать новую жизнь или хотя бы попробовать изменить какие-то ее аспекты.

Женщина-Лев

Уверенность в себе пригодится Львам для того, чтобы отстоять собственные интересы в отношениях или в работе. Астрологи сообщают, что прекрасным Львам удастся оставить за бортом все, что мешает добиваться успеха. По мнению экспертов, представительниц данного Знака ждет много приятных новостей, в том числе и неожиданных. В общем, скучать не придется. Астрологи рекомендуют быть активнее и делиться с окружающими своим хорошим настроением.

Женщина-Дева

У Дев в период с 16 по 22 января возможно появление сложных жизненных ситуаций, в которые придется принимать важные решения. Ранее мы рассказывали про способы сделать это быстрее. В жизни Дев наступает время изменений, причем во всех сферах жизни. Однако астрологи советуют повременить с решительными действиями до среды. В среду Меркурий закончит ретро-фазу. Планета поможет Девам исправить прошлые ошибки. Неделя в целом может принести спонтанные встречи со старыми знакомыми. Это не только повод окунуться в воспоминания, но возможность что-то изменить.

Женщина-Весы

Прекрасным Весам понадобится умение просчитывать все наперед. Этот навык выручит их в трудную минуту и подскажет, как действовать в работе, любви и бизнесе. Дамам, представляющим Знак Весов, на этой неделе стоит прислушаться к шестому чувству. Оно поможет разобраться с проблемами и принять важное решение, так что стоит этим воспользоваться. Принятые решения непременно окажут влияние на дальнейшую судьбу, так что важно действовать.

Женщина-Скорпион

Девушки и женщины-Скорпионы могут начать бурно реагировать на происходящее вокруг них. Да, Скорпион относится к самым эмоциональным Знакам Зодиака, но нужно научиться держать себя в руках, потому что излишняя эмоциональность может стать причиной проблем в отношениях с окружающими. Неделя не очень хорошо подходит для романтических встреч, а также деловых совещаний и знакомств. Исключение составляют совещания и собеседования, которые планировались заранее долгое время. Астрологи советуют не опаздывать на деловые мероприятия.

Женщина-Стрелец

Период с 16 по 22 января идеально подходит для романтических знакомств и необычных свиданий. Еще это будет очень благоприятное время для начала здорового образа жизни, спорта, изменения пищевых привычек. Здоровье сейчас играет ключевую роль, но звезды и планеты также дадут этим женщинам сильную мотивацию в работе и бизнесе. Под конец недели представительниц данного Знака может накрыть накопленная усталость.

Женщина-Козерог

Это будет замечательная неделя для начала отпуска. Отдых поможет восстановить энергетику и вернет оптимизм. Если не удастся отдохнуть, то важно хотя бы начать общаться почаще с позитивными и счастливыми людьми, ведь они помогут Козерогам прекрасного пола настроиться на лучшее. Исходя из астрологического прогноза на текущую неделю, представительниц Знака Козерога ждет отличное время для попыток изменить свою внешность. Можно покупать новую одежду, посещать салоны красоты. Самое главное сейчас — перестать решать чужие проблемы.

Женщина-Водолей

Новые чувства, новые возможности, новые идеи — вот то, что ждет Водолеев на этой неделе. Астрологи советуют обращать внимание на подсказки Вселенной. Мироздание и планеты будут вести Водолеев за собой. Особенно это касается Меркурия, который со среды перестанет быть ретроградным. Неделя может быть очень насыщенной в плане событий. Эти январские деньки принесут с собой новые успехи как в личных, так и в рабочих делах. Это будет довольно энергозатратный период, поэтому астрологи советуют с умом тратить силы и энергию, обходя стороной ссоры.

Женщина-Рыбы

На этой неделе Рыбы будут готовы поражать и удивлять окружающих. Согласно гороскопу, пришла пора активных действий. Особенно удачным станет саморазвитие. В отношениях с мужчинами Рыб тоже ждут приятные перемены. Астрологи советуют записаться на курсы повышения квалификации, приступить к воплощению своей мечты. Можно сменить имидж, попробовать выйти на новый уровень в финансовых и рабочих делах. Главное — не рисковать. Каждый шаг должен быть продуман.