Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 января: как знакам Зодиака обрести настоящее счастье

Не упустить удачу и привести дела в порядок всем женщинам помогут советы, собранные в нашем гороскопе.

Женщина-Овен

Неделя с 23по 29 января — отличный период для улучшения жизни, претворения в жизнь амбициозных планов и реализации задуманного. Энергия Овнов будет бить ключом, но больше всего их вдохновят новые возможности, которые в конце недели будут появляться буквально из ниоткуда. Астрологи советуют всем женщинам этого Знака начать действовать и верить в себя, в лучшее: это откроет перед ними любые двери. Не исключено, что на фоне головокружительного успеха появятся завистницы.

Женщина-Телец

В такой невероятно благоприятный период Тельцам прекрасного пола будут очень часто сниться вещие сны. Тельцы смогут узнать о себе и о своей жизни много важной информации. Если в ближайшем прошлом возник какой-то внутренний диссонанс и сомнения, то с 23 по 29 число они должны уйти прочь. Не стоит бояться принятия важных решений. Еще астрологи советуют прекрасным Тельцам рассчитывать на себя и прислушиваться к шестому чувству. Так будет лучше.

Женщина-Близнецы

Этим дамам не стоит ни в коем случае идти на поводу у людей, которые пытаются ими манипулировать. Это позволит им не допустить энергетического истощения. Здоровый эгоизм окажется гарантом успеха на последней неделе января. Самый позитивный день для женщин этого Знака, как и для всех других — 27 января. Это день усиления Венеры. В конце недели можно смело браться за решение самых сложных жизненных задач.

Женщина-Рак

Период с 23 по 29 января отлично подходит для поиска новых увлечений и кардинальной перестройки жизни: можно делать ремонт дома, искать новую работу, знакомиться с людьми, ходить на свидания, влюбляться. Ракам прекрасного пола придется задействовать весь свой внутренний потенциал. Реализация планов будет проходить успешнее обычного. Отсутствие ретро-планет поможет ощутить мощный прилив сил, мотивации и уверенности в себе. С 27 января будет самая сильная Венера в году, так что нужно действовать. Прекрасные Раки смогут одержать победу на любом поприще.

Женщина-Лев

Львам для достижения головокружительных успехов стоит научиться слышать самих себя. Женщинам этого Знака понадобится максимум осторожности при общении с малознакомыми людьми. Они могут сбить их с пути. Астрологи рекомендуют женщинам-Львам не доверять важные секреты посторонним, а также не доверять в целом тем, кто уже ранее их обманывал. Еще на этой неделе не стоит выносить на суд общественности свои планы и цели. Опираться желательно только на собственные силы, прислушиваться — только к себе, а действовать по воле сердца.

Женщина-Дева

Девам, вероятно, захочется найти мужчину мечты или просто получить как можно больше мужского внимания. Сделать это будет довольно непросто, однако, ночные светила им в этом помогут. Например, тот же Уран поможет сформировать много приятных случайностей и непредсказуемых, но позитивных событий. Также астрологи советуют заняться спортом, скорректировать питание и обратиться за помощью к уходовым процедурам. Неделя идеально подходит для деловых поездок, а также для начала новых дел.

Женщина-Весы

Женщинам, родившимся под этим Знаком, астрологи советуют обратить внимание на состояние своей энергетики. Период будет очень благоприятным, поэтому понадобятся все внутренние ресурсы для изменения жизни к лучшему. Да, есть шанс, что активизируются недоброжелатели и завистницы. Не стоит доверять непроверенной информации из недостоверного источника, сплетням и слухам. Еще один важный момент — избавление от причин неконтролируемого расхода энергии. Весам понадобится весь объем энергии, которую они получат от Венеры и других планет.

Женщина-Скорпион

Скорпионам прекрасного пола планеты помогут избавиться от токсичных привязок. В результате сознание этих женщин станет более чистым. Это поможет принимать правильные обдуманные решения. Можно смело планировать что-то важное. Все семь дней отлично подойдут для личностного и профессионального роста. Рассчитывать на помощь со стороны окружающих не стоит, поскольку у других людей попросту может не быть времени на поддержку. Это значит, что успех будет напрямую зависеть от целеустремленности женщин-Скорпионов.

Женщина-Стрелец

Удачное положение планет поможет женщинам этого Знака запрограммировать свою удачу. Отрицательного воздействия не будет, но другие люди могут заставить Дев сомневаться в себе. Потребуется быстро реагировать и принимать верные решения на основе предчувствия. Выйти победительницей из любой ситуации и не потерять уверенность в себе поможет правильный настрой. Стрельцам можно и даже нужно заниматься спортом или хотя бы больше двигаться. Этих дам ожидает приятная и продуктивная неделя, наполненная динамикой и яркими событиями.

Женщина-Козерог

Несмотря на то, что на этой неделе есть риск столкнуться с трудностями в разных сферах, огорчаться точно не стоит, ведь в эти семь дней могут произойти важные перемены к лучшему. Планеты и звезды помогут прекрасным Козерогам найти свое истинное предназначение и стать удачливее. Это может быть очень стабильная неделя в плане эмоционального состояния. Козерогов будет очень сложно вывести из себя. На повестке недели — обновление энергетики. Период без ретро-планет принесет с собой шансы на успех во всех сферах. Этим нужно воспользоваться.

Женщина-Водолей

Водолеям прекрасного пола стоит заняться укреплением здоровья. Можно скорректировать питание, заняться спортом. Важно продолжать двигаться к мечте, даже если она покажется недостижимой. Венера и другие планеты помогут Водолеям обрести удачу и силу воли. Понедельник и пятница — самые удачные дли для представительниц этого Знака. Особое внимание заслуживает финансовая сторона жизни. Если женщины этого Знака давно мечтают повысить доход, настало время проявить активность.

Женщина-Рыбы

Женщины этого Знака могут мягко повлиять на любую ситуацию и любого человека — без обвинений и лишних упреков. Если вдруг жизнь не налаживается уже долгое время, именно на этой неделе все может измениться в лучшую сторону. Ранее эксперты рассказывали о том, что нужно делать в таких случаях. На этой неделе дамы-Рыбы смогут добиться всего, что захотят, но только если будут действовать с толикой осторожности. Преуспеть в делах и не пропустить ничего важного поможет правильно составленный план действий.