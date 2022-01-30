Женский гороскоп на неделю: кого ждут неприятные сюрпризы, а кто получит желаемое

Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы начало февраля стало успешным.

Женщина-Овен

Неделя благоприятна для заботы о своем здоровье и деловой сферы. Астрологи советуют больше заниматься спортом, пользоваться мантрами силы, бывать на свежем воздухе и ухаживать за собой: это поможет поддерживать женскую энергетику на должном уровне и добиваться поставленных целей быстрее. А вот чем женщинам в начале февраля этого Знака точно заниматься не стоит, так это попытками вмешиваться в жизнь окружающих. Важно воздержаться от критики и вторжения в чужую жизнь.

Женщина-Телец

Женщинам этого Знака можно смело заниматься переводом отношений на новый уровень. В целом любовная сфера в период с 31 января по 6 февраля будет процветать. Одинокие женщины этого Знака смогут найти вторую половинку. Как известно, кто хочет изменить свою жизнь, тот прилагает усилия. В этом месяце благодаря поддержке планет женщины-Тельцы будут способны на многое, но для этого придется поменять стратегию.

Женщина-Близнецы

Для представительниц Близнецов, переживающих проблемный период или личную драму, у астрологов есть хорошие новости. Именно в первые дни февраля планеты подарят возможность исправить все к лучшему. Также эта неделя хорошо подходит для самоанализа и работы над собой. Меркурий наконец-таки начнет оказывать поддержку, причем очень мощную. Начинается весьма благоприятное время.

Женщина-Рак

Ракам стоит быть особенно осторожными в денежных вопросах: высока опасность встретить мошенников. Эксперты-астрологи советуют Ракам соблюдать осторожность также и в любви. Необходимо уклоняться от напряженных споров и ситуаций с близкими людьми. Вообще любой внешний негатив нужно сводить к минимуму, чтобы не терять энергетику. Внутренняя гармония — самый лучший помощник на этой неделе.

Женщина-Лев

Представительницам Льва планеты и звезды принесут неприятные вести. Не исключено, что прошлое может вернуться и заставить Львов испытать некий дискомфорт. На этой неделе прекрасным Львам пригодится спокойствие и размеренность, так как призраки прошлого будут атаковать с огромным упорством. Мелкие ошибки, забытые обещания, бывшие мужчины — все это будет давать о себе знать, вызывая болезненную ностальгию.

Женщина-Дева

Женщин-Дев, возможно, ждет непростой жизненный выбор. Звезды говорят о том, что на этой неделе возможно появление дилемм, причем не самых простых. Придется покончить с действительно важными делами, которые давно откладывались. Любое решение этих женщин поможет перевернуть их жизнь с ног на голову, причем как в хорошем, так и в плохом смысле. Особняком будет стоять сфера любви.

Женщина-Весы

Да, опасных дней не будет, но и очень большого успеха тоже ждать не стоит. Весов ждут как приятные сюрпризы, так и опасные. В целом неделя обещает быть довольно изменчивой и динамичной. Возможны судьбоносные встречи, внезапные перемены. Если Весы сильно устанут, на выходных им нужно будет как следует отдохнуть. Излишняя напористость до добра не доведет: решительные и смелые действия будут играть против.

Женщина-Скорпион

У женщин этого Знака энергетика будет расти довольно медленно. С другой стороны, даже малый рост — это уже хорошо. Конец этой недели станет очень важным и благоприятным временем. В субботу и воскресенье велика вероятность встретить на своем пути очень важного человека. Это может быть новая мудрая подруга или новый мужчина, который сделает жизнь женщин этого Знака лучше.

Женщина-Стрелец

Начало недели будет очень динамичным, поэтому есть вероятность поймать усталость и негативное настроение. В целом период благоприятен для приключений, романтики, работы. Можно заниматься тем, к чему лежит душа, но важно не забывать о данных ранее обещаниях. Некоторое время обязательно стоит посвящать делам по дому — в частности уборке. В чистом доме будет чистое сознание.

Женщина-Козерог

Наступает то самое время, когда попросту нельзя оставаться в стороне. Нужно действовать решительно, смело. Отличными помощниками для женщин этого Знака станут близкие люди. Не стоит отказываться от их поддержки, особенно если они настаивают на том, чтобы помочь. Это волшебное время, в которое можно запросто перевести существующие отношения с мужчиной на новый уровень либо найти любовь всей своей жизни.

Женщина-Водолей

Начало недели будет довольно беспокойным. С 4 числа жизнь этих людей станет намного лучше, пусть это будет заметно далеко не сразу. Водолеев прекрасного пола ждут победы на всех жизненных направлениях. Это очень хорошее время для попыток найти новое увлечение, монетизировать уже имеющееся хобби либо попробовать сменить работу. Важно не бояться перемен.

Женщина-Рыбы

Самое главное для всех Рыб прекрасного пола в период с 31 января по 6 февраля — перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Важно побыть эгоистками, но не слишком явно показывать незаинтересованность в чужих проблемах. Нужно хоть немного поддерживать близких и любимого мужчину. Для этого астрологи советуют слушать их и выказывать уважение. Прекрасные Рыбы смогут найти применение всем своим способностям. Это благоприятное время для целеустремленных Рыб.