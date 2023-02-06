Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля: важные советы всем знакам Зодиака

Женщина-Овен

Ночные светила помогут прекрасным Овнам разрешить их самые большие текущие проблемы. Самое главное сейчас — не совершать типичных для Овнов жизненных ошибок.

Об этом пишет Слова и фразы.

Это обеспечит им сохранение успеха практически во всех сферах жизни. В плане внутреннего состояния неделя окажется приятной, но это не значит, что нужно забрасывать работу над собой, ведь бездействие приведет к тому, что могут вернуться острые переживания. Не рекомендуется торопиться с выводами о людях и событиях, а также заниматься самоедством.

Женщина-Телец

Это очень благоприятное время для поисков новой работы, увлечений, хобби, а также новых знакомств. Особенно в этом плане стоит выделить 11 и 12 февраля, ведь 11 числа Меркурий войдет в благоприятный для него Знак Водолея. Также выходные подойдут для покупок, смены обстановки. Чтобы на этой неделе и в ближайшие пару месяцев все мечты сбывались на порядок быстрее, астрологи советуют женщинам-Тельцам начать следовать малоизвестным принципам осознанности, способным перевернуть их жизнь. Советы окружающих лучше временно пропускать мимо ушей.

Женщина-Близнецы

Прекрасным Близнецам стоит посвятить эту неделю себе любимым. Можно смело заниматься своим здоровьем, красотой, преображением внешнего вида. Полезно будет пользоваться народными рецептами красоты, а также отдыхать. Желательно не перегружать себя работой в это время. На пути к достижению желаемых целей представительницам этого Знака потребуется поддержка любимого мужчины, а также толика оптимизма и вера в себя. Наиболее благоприятный день для рывка вперед — понедельник. Венера сильна, поэтому включиться в работу получится с первого дня.

Женщина-Рак

Ночные светила подарят женщинам этого Водного Знака перспективные возможности для улучшения жизни или исправления неприятной ситуации. Астрологи рекомендуют планировать на этот период важные дела и новые начинания, чтобы обеспечить себе счастливые перемены в конце зимы и начале весны. Очень важно сделать каждое утро добрым. В этом им помогут приметы счастливого дня. Если не торопиться, то неделя пройдет без стрессов и неприятных осложнений. Все, что потребуется от Раков — это сохранять спокойствие и привычный подход к делам.

Женщина-Лев

Импульсивным женщинам-Львам заручиться поддержкой фортуны поможет внимательность к деталям и осторожность в словах. Даже если кто-то из окружения начнет провоцировать их на негатив, лучше не поддерживать развитие ссоры. Это идеальное время для поисков второй половинки. На этой неделе астрологи рекомендуют Львам меньше говорить и больше делать. Пообещав и не сделав, они рискуют лишиться уважения окружающих и с ними испортить отношения.

Женщина-Дева

Посвятить неделю лучше какому-то одному, но крайне важному делу. Самые главные дни недели для Дев — 10 и 11 февраля. Эти числа обозначены активностью Меркурия. Учитывая текущее положение планет, астрологи прогнозируют приятные перемены в устоявшемся ходе жизни. Не стоит переживать, ведь все к лучшему. Очень важно начать доверять внутреннему голосу, ведь интуиция Дев многократно усилится и начнет помогать им буквально во всех делах. На этой неделе для повысится вероятность денежной удачи, однако может возрасти и тяга к тратам.

Женщина-Весы

Если в период с 6 по 10 февраля женины-Весы смогут воздержаться от непредвиденных трат и крупных покупок, то им удастся сохранить хорошее настроение и не нажить себе новых проблем. На выходных уже можно будет отправить на шопинг и побаловать себя обновками. Суббота и воскресенье — дни, обозначенные повышенной активностью Меркурия. Принятые в это время решения могут быть максимально объективными. При желании женщины этого Знака смогут понять, не являются ли их последние неудачи причиной сглаза или порчи.

Женщина-Скорпион

Для Скорпионов откроются все двери. Нужно начинать действовать, потому что Вселенная поможет им привлечь в свою жизнь нужных людей и нужные события. Женщинам-Скорпионам, согласно гороскопу, предстоит встретиться с нестандартным развитием событий. Неделя может быть богата на неожиданности самого разного рода. Астрологи советуют идти на свет, но при этом придерживаться знакомых берегов. Озарения, полученные в этот период, важно пока держать в тайне от окружающих.

Женщина-Стрелец

В пятницу возможно появление внутренних противоречий, которые сильно повлияют на эмоциональное и психическое состояние Стрельцов. Стоит учесть это обстоятельство и не поддаваться негативным эмоциям и страхам. Женщинам этого Знака стоит позаботиться о своей энергетике. Можно заняться йогой или просто отдохнуть. На этой неделе полезными станут новые дела. Чем грандиознее будут планы, тем быстрее захочется начать их реализацию. Астрологи советуют совершать чаще благородные поступки, оказывать помощь окружающим.

Женщина-Козерог

В эти дни прекрасным Козерогам желательно сфокусироваться на настоящем и отпустить прошлое. Это поможет стать привлекательнее для мужчин и эффективнее в делах. Не нужно бояться обращаться за помощью к Богу, Вселенной и мирозданию. Представительницам этого Знака необходимо следить, чтобы их благие намерения не причиняли вреда окружающим. Некоторые порывы грозят обернуться чем-то сомнительным.

Женщина-Водолей

Если женщины этого Знака застряли в тупике, то на этой неделе ночные светила помогут им из него выбраться. У этих дам получится разглядеть свои слабые места и принять меры по их устранению. Астрологи рекомендуют опасаться опрометчивых решений в деловой сфере. Необдуманные решения и финансовые авантюры могут доставить массу хлопот. Взять свое и не упустить ни одного удачного шанса на этой неделе поможет внимательность и высокая мотивация.

Женщина-Рыбы

Самый опасный день для этих женщин — пятница. Это поможет им обойти стороной препятствия во всех сферах жизни. Самая главная задача прекрасных Рыб на этой неделе — не давать никому пустых обещаний и ни с кем не спорить. В этот период будет легко поверить в то, что хочется считать правдой. Это может вызвать вереницу проблем. Важно смотреть на мир через призму объективности. При желании можно обратиться за помощью к родственникам или любимому мужчине. Они будут заинтересованы в успехе Рыб.