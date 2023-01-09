Женский гороскоп на неделю с 9 по 15 января для всех знаков Зодиака: важные советы

Их рекомендации помогут всем представительницам каждого из Знаков избежать неприятностей и приблизиться к успеху.

Женщина-Овен

Это поможет сохранить силы, красоту и желание двигаться вперед. Маленькие радости, полезные приобретения, необычные знакомства, успехи в любви и резкие повороты судьбы — на все это можно рассчитывать после избавления Марса от ретроградности 12 числа. В начале недели из-за влияния планеты, возможно, будет очень сложно сосредоточиться на работе. Астрологи советуют дать себе время на то, чтобы успокоить нервы и достичь гармонии.

Женщина-Телец

Для крупных прорывов в карьере и в бизнесе пока еще рановато: этот период больше подходит для любви и романтических отношений, общения с семьей, детьми. Также астрологи советуют женщинам-Тельцам перестать приписывать себе чужие успехи, так как это вредит карме. Еще это вредит репутации, восстановить которую потом будет непросто. Представительницам этого Знака в середине января точно пригодится умение сохранять оптимизм и хладнокровие. Вероятнее всего, эти женщины встретятся с проблемой, которую потребуется быстро и эффективно решить.

Женщина-Близнецы

Красная планета обещает Близнецам очень благоприятный конец недели. Выходные и четверг окажутся в её власти. Не стоит рисковать и поддаваться эмоциональным импульсам, а вот ходить на свидания и знакомиться с мужчинами очень даже можно. Привлечь внимание сильного пола Близнецам помогут советы астрологов, о которых мы рассказывали ранее. Женщинам-Козерогам звезды на этой неделе советуют быть предельно осторожными при встречах с недоброжелательными людьми. Воздействие Урана в среду, четверг и пятницу может проявиться в виде активизации.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам стоит прислушаться к себе. Скорее всего, они смогут найти скрытые признаки, указывающие на эмоциональные и физические проблемы. Покровители Раков на этой неделе все еще будут не в самом выгодном положении, поэтому лучше не допускать отгулов на работе, опозданий, невыполненных обещаний. Также астрологи не рекомендуют брать деньги взаймы с понедельника по среду и в пятницу. Реализацию смелых планов также стоит отложить. Планеты призывают немного замедлиться, разобрать накопившиеся дела, избавиться от усталости.

Женщина-Лев

Львы прекрасного пола смогут наполниться новой энергетикой, которую можно будет направить на осуществление задуманного. Также астрологи рекомендуют быть осторожнее с флиртом на рабочем месте: совмещать достижение карьерного успеха с романтическими приключениями пока не стоит. В целом неделя хороша для смены обстановки, переезда, попыток помириться с бывшим партнером, а также наладить общение подругами и родственниками.

Женщина-Дева

Девам прекрасного пола в чтении людей очень сильно помогает эмпатия. Эти женщины хорошо чувствуют окружающих, что им стоит использовать в попытках проанализировать чужой характер и предсказать поведение других людей. Астрологи настоятельно советуют прекрасным Девам заняться работой и бизнесом. Сорить деньгами до четверга по-прежнему не стоит: лучше сделать ставку на активную работу и поиски прибыльного хобби, новых источников дохода и вдохновения. У дев появится весьма неплохой шанс увеличить семейный бюджет.

Женщина-Весы

В конце недели Марсу, избавившемуся от ретроградности в четверг, уже ничто не будет мешать. Это указывает на то, что в сфере финансов и карьеры могут начаться важные перемены: могут поменяться обязанности, прибавиться зарплата. Многим женщинам-Весам удастся стать увереннее и раскрыть свои таланты. Астрологи сообщают, что самая выигрышная стратегия сейчас — действовать по наитию. Сильные стороны Весов активизируются, так что они смогут побороться за личное счастье, достичь успеха и благополучия, разжечь страсть в сердце любимого человека.

Женщина-Скорпион

Вторая половина недели — лучшее время для переговоров со второй половинкой. На этой неделе есть шанс завязать полезные связи или, если прекрасные Скорпионы одиноки, познакомиться с мужчиной мечты. Скорпионам, возможно, придется побороться с токсичными людьми. Астрологи советуют этим женщинам защитить себя от агрессии и нападок. Благоприятный деловой прогноз на эту неделю не омрачит даже ретроградный Меркурий. Сложности не застанут Скорпионов врасплох. Возможны мелкие проблемы, с которыми эти женщины справятся на раз-два.

Женщина-Стрелец

Стрельцам прекрасного пола стоит быть чуточку осторожнее в работе и бизнесе. Вероятнее всего, кто-то из коллег или начальства допустит какую-то оплошность или схитрит, а Стрельцам придется разгребать проблемы. Зато в остальных сферах ожидается полное спокойствие. Вторая январская неделя — отличное время, чтобы поменять привычный ход вещей и полюбить себя. Также это прекрасное время для попыток избавиться от вещей, которые разрушают жизненную энергию. Если очень хочется избавиться от чего-то, лучшего времени не придумать.

Женщина-Козерог

Козерогов на этой неделе ждет увеличение обаяния и появление мотивации. Все это поможет достичь того, что раньше казалось практически невозможным. Грядущая неделя — всего лишь маленькая ступень огромной лестницы, которая обязательно приведет к успеху. Настало время сделать первый шаг. Астрологи советуют подготовиться к длительному восхождению, правильно сформулировав свои мечты. Лучше не растрачивать силы понапрасну, стараясь избавляться от мыслей, которые программируют человека на болезни и неудачи.

Женщина-Водолей

Водолеям прекрасного пола астрологи советуют выйти из зоны комфорта. Большие перемены Водолеям принесет Марс. Сейчас отличное время, чтобы заняться внешним видом, изменить имидж и повысить свою женскую привлекательность. Помимо этого астрологи сообщают, что намечается плодотворная работа в команде. Не исключено, что женщины-Водолеи сблизятся со своими подругами, с любимым человеком. Можно планировать совместный отдых, дела. В любом случае важно учитывать желания близких и не игнорировать их советы.

Женщина-Рыбы

Рыбам прекрасного пола необходимо бороться с привычками, которые превращают человека в неудачника. Это замечательное время для того, чтобы избавиться от всего, что тянет ко дну и заставляет чувствовать себя плохо. Традиционно считается, что Рыбы — это веселые люди, но не всегда они могут совладать со своим негативом. В этом им помогут их близкие люди — любимый мужчина, подруги, родственники. Вторая половина недели подходит для изучения языков, ведь Марс перестанет быть ретроградным, что улучшит память и внимание Рыб.