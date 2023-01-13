Знаки Зодиака и нумерология: какие цифры способны подарить вам удачу

Эксперты в этой области объединили усилия с астрологами, чтобы выяснить, какое число покровительствует каждому из Знаков Зодиака. Теперь вы будете знать свой личный талисман удачи.

Овен

Главный талисман и по совместительству оберег Овнов — это число 4. Дело в том, что эти люди почти всегда имеют тягу к излишествам. Они слишком торопятся, много работают, стремятся быть лучшими и так далее. Четверка успокаивает их силой четырех стихий, гармонизирует сознание Овнов и помогает им стать более размеренными, стабильными.

Телец

Главный покровитель Тельцов — число 8. Это самый сильный магнит для денег, успеха и любых материальных благ в целом. Эти люди часто ставят в приоритет именно работу, финансы и дела. По этой причине им стоит пользоваться поддержкой данного числа. Восьмерка — лучший помощник для тех, кто хочет двигаться вперед и богатеть.

Близнецы

Близнецам необходимо постоянное духовное развитие, но они о нем частенько забывают. Число 3 поможет исправить данную проблему. Это их самый лучший талисман, который дает им веру в лучшее, а также помогает находить объяснение самым странным и непредсказуемым событиям в жизни.

Рак

Ракам в качестве талисмана стоит выбрать число 7. Семерка — сильнейший источник удачи и оптимизма. Учитывая, что Раки частенько рискуют, им помощь числа Семь точно пригодится. Особенно полезным это число является в общении и любви, ведь Раки не умеют разбираться в людях.

Лев

Львам стоит искать помощь у числа 1. Единица помогает налаживать отношения с окружающими, что Львам жизненно необходимо, ведь они часто наживают себе врагов. Единица помогает находить компромиссы и выстраивать отношения так, чтобы люди с меньшей вероятностью начинали проявлять агрессию.

Дева

Девы часто переживают по мелочам, поэтому для них лучшим помощником является Четверка. Это число порождает в нас спокойствие, которого порой так сильно не хватает людям данного Знака. Девы нервничают из-за пустяков и часто накручивают себя, а число 4 может им помочь это исправить.

Весы

У Весов главным покровителем является число 6. Шестерка благотворно влияет на интуицию этих людей, которая и без того достаточно сильна. Также шестерка повышает творческие способности, что Весам нужно как воздух. Это лучшее число для тех, так как оно помогает людям данного Знака эффективнее принимать важные решения.

Скорпион

Скорпионам лучше всего подходит число 3, так как оно помогает им бороться с ревностью, а также указывает верный путь в жизни. Еще число 3 своей энергетикой заставляет Скорпионов меньше времени думать о негативном прошлом. Оно заставляет их фокусироваться на приятных моментах.

Стрелец

Стрельцам астрологи настоятельно рекомендуют не фокусироваться на чем-то одном в жизни. Эти люди часто уходят с головой в любовь или работу, напрочь забывая про всё остальное. Поддерживать активность во всех сферах жизни и не уставать им поможет число 5, которое помогает стремиться к золотой середине во всем.

Козерог

Козерогам в качестве талисмана стоит выбирать число 2. Оно помогает оставаться сильными и сфокусированными на самых важных делах. Если хочется повышать продуктивность и оставаться сильными в любой жизненной ситуации, Двойка станет лучшим источником мотивации.

Водолей

Водолеи редко доводят дела до логического завершения, поэтому им стоит обращаться за поддержкой к числу 9. Оно поможет людям данного Знака всегда помнить об ответственности, которой так часто им не хватает. С поддержкой Девятки Водолеи быстро научатся решать нависшие над ними проблемы.

Рыбы

Рыбам часто бывает очень трудно достичь успеха, потому что они не могут сфокусироваться на самом важном деле. Четверка это поможет им исправить, причем в самые короткие сроки. Это число-талисман даст им уверенность и оптимизм, а также приведет их к душевному равновесию.