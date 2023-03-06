Знаки Зодиака, у которых подкосится здоровье на этой неделе: астрологи предупредили об опасности

Гороскоп на неделю, с 6 по 12 марта, предупреждает несколько знаков Зодиака, что они могут столкнуться с рядом проблем со здоровьем и не только.

Овен

На этой неделе возможно много сильных эмоций и энергии, но справляться с вызовами придется с холодной головой. Будьте внимательны к эмоциям, не принимайте скорых решений, постарайтесь не ссориться и не скандалить.

Об этом сообщает SlovoFraza.

Напряжение и стресс могут отразиться на здоровье, поэтому поищите способы быстрого расслабления. В личной жизни проявите терпение и внимание, ведь время будет достаточно конфликтным.

Рак

Начало весны принесет сложности — прежде всего в личной жизни. Но не стоит отчаиваться, вы сможете найти удачное решение.

В начале недели вы можете чувствовать себя утомленными, поэтому все важные дела смело переносите на вторую часть недели и постарайтесь отдохнуть. Возможно, вам следует изменить график, чтобы уменьшить нагрузку, и сберечь здоровье.

Рыбы

На этой неделе ситуация может быть немного напряженной, и вы почувствуете себя неуверенно в некоторых ситуациях. Придется быстро принимать решения и адаптироваться к изменениям.

В личной жизни могут быть переживания и неожиданные события. Старайтесь больше отдыхать, чтобы стресс и усталость вас не выбили из колеи и не подорвали хрупкое здоровье.