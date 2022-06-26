20 человек найдены мертвыми в ночном клубе ЮАР: причина смерти неизвестна

По данным местной полиции, 17 человек погибли на месте происшествия, а трое позже скончались в больнице. В общей сложности 35 человек числятся пропавшими без вести.

По данным полиции, по меньшей мере 20 человек погибли в ночном клубе Enyobeni в южноафриканском городе Ист-Лондон. Еще два человека были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Причина смерти в настоящее время неизвестна, но местные жители предполагают, что посетители были либо отравлены каким-то ядом, либо произошел инцидент, в результате которого большое количество людей получили ранения и погибли в давке.

«Обстоятельства инцидента расследуются в настоящее время», — заявил представитель полиции.

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Еще напомним, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками. На видео, опубликованном в телеграм-канале Голос Израиля, видно, как нелегалы ​​из Африки и их дети в Тель-Авиве забрасывают израильтянку Шефи Паз стеклянными бутылками и прочими предметами.