В ВВС Израиля прокомментировали крушение вертолета

Амир Лазар заявил, что никаких сообщений о крушении от вертолета не поступало.

Генерал ВВС Израиля заявил во вторник, что военный вертолет, разбившийся у северного побережья Израиля, в результате чего погибли два пилота, «исчез внезапно и без предупреждения».

Об этом пишет Times of Israel.

Вертолет разбился у побережья Хайфы в понедельник вечером во время тренировочного полета. В результате аварии погибли два пилота, а офицер ВМС, который также находился на борту, выжил.

На место происшествия прибыли поисково-спасательные группы ЦАХАЛа, включая подразделение 669 ЦАХАЛа, элитное подразделение коммандос флотилии 13 ВМС и подразделение аквалангистов ВМС «Ялтам».

Бригадный генерал ВВС Израиля Амир Лазар сказал, что пилоты были извлечены из кабины после того, как вертолет погрузился под воду, в ходе сложной операции по извлечению, проводившейся в темноте. Первые спасатели попытались провести реанимационные мероприятия, но не смогли оживить пилотов.

«Перед аварией по радио не было слышно ни одного вызова. Он исчез с экрана мониторинга, и тут поступило сообщение о вертолете, который упал в воду, и это привело в действие все системы и спасательные силы», — сказал Лазар.

Курсор ранее писал, что Беннет выразил соболезнование семьям погибших в понедельник пилотов. Во вторник утром премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что два военных летчика, погибших в результате крушения вертолета, были «лучшими из нас».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.