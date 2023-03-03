Аргентинец возвращался домой и загадочно исчез: его останки нашли в чреве хищника

32-летний аргентинец Диего Барриа, большой фанат мотоциклов и вездеходов, загадочно исчез, а спустя 8 дней его останки нашли в желудке небольшой суповой акулы.

Об этом пишет elpais.com.

Накануне мужчина сообщил жене, что задержится, но ни той ночью, ни следующей не вернулся домой. Его мотовездеход нашли разбитым на одном из пляжей Патагонии, недалеко от него лежал расколотый надвое шлем. Поиски в окрестностях предполагаемой аварии не дали результатов. Однако тайна его исчезновения вскоре отчасти разрешилась.

Через восемь дней местные рыбаки нашли человеческие останки, в том числе часть руки, в желудке небольшой суповой акулы. Они обнаружили страшную находку, когда потрошили рыб для продажи. Останки рыбаки передали в местный полицейский участок.

Семья смогла опознать Барриа по татуировке в виде розы на предплечье, которая осталась различимой. В настоящее время правоохранительные органы выясняют детали гибели мужчины. Основная гипотеза состоит в том, что Барриа разбился, наехав на скалу или камень, а волны унесли тело в океан, но полиция намерена проработать все возможные версии в соответствии с найденными на месте происшествия уликами.

Транспортное средство будет проанализировано специалистами, чтобы выяснить подробности аварии. Вездеход нашли на некотором расстоянии от воды, но его могло унести туда приливом.

«Курсор» писал ранее, что мужчина, по имени Мануэль Лопес нырял с аквалангом в поисках моллюсков, когда на него напала 6-метровая акула и откусила голову.