Четверо арестованы на акции протеста против законопроекта об ультраортодоксальном ЦАХАЛе

После почти двухчасового протеста полиции удалось разогнать участников беспорядков и возобновить движение. Участники беспорядков предположительно связанны с экстремистской фракцией «Иерусалим».

Полиция арестовала четырех участников беспорядков на акции протеста ультраортодоксов после того, как они перекрыли движение на шоссе №4 в районе Рамат-Гана и Бней-Брака.

Об этом пишет Times Of Israel.

Участники беспорядков, предположительно связанные с экстремистской фракцией «Иерусалим», устроили акцию протеста против плана правительства продвинуть новый законопроект о ЦАХАЛе. В прошлом месяце законопроект, предусматривающий снижение возраста освобождения от обязательной службы для студентов хареди Тора с 24 до 21 года, прошел первичное голосование.

Считается, что многие студенты ешив продолжают обучение по религиозным программам дольше, чем обычно, чтобы уклониться от призыва, требуя отсрочки по учебе до достижения возраста освобождения от службы. Снижая возраст освобождения, правительство надеется побудить этих мужчин-харедим покинуть ешиву и начать работать в более молодом возрасте.

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