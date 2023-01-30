Четверо израильтян попали в ДТП в Умани: появились подробности

Недалеко от города Умань (Украина) произошло смертельное ДТП.

По имеющимся данным, пассажирский микроавтобус, перевозивший евреев к могиле раввина Нахмана, столкнулся с частным автомобилем. Все четверо пассажиров-евреев получили ранения.

Об этом сообщает INN.

Добровольцы из United Hatzalah оказали помощь евреям, в том числе мужчине лет пятидесяти, получившему травмы средней степени тяжести, и трем женщинам, получившим легкие ранения.

Также стало известно, что ДТП произошло возле села Сычевка. В 03:46 диспетчеру сообщили, что в результате столкновения травмы получили 8 человек. На место происшествия оперативно прибыли три бригады скорой.

Медики оказали помощь четырем пострадавшим, у которых была стрессовая реакция. Еще троих, в возрасте от 29 до 52-х лет, доставили в больницу с ушибами и переломами.

Стало известно, что мужчина 52 лет погиб в момент аварии. Травмы, которые он получил, были несовместимы с жизнью.

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