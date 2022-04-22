ДТП в Араве: один погиб, четверо тяжело ранены

Раненые получили первую помощь от медицинского персонала MDA и ЦАХАЛа и были доставлены в больницу «Сорока». Для перевозки пострадавших в результате аварии использовались два вертолета IAF.

25-летний молодой человек погиб и пять человек получили ранения, в том числе четверо в критическом состоянии, в результате ДТП, произошедшего рано утром в пятницу на шоссе 90 возле Лотана в Араве, сообщил пресс-секретарь МДА Заки Геллер.

По данным N12, в 00:55 МДА получило вызов о ДТП между двумя автомобилями, в одном из которых был один человек, а в другом — пять.

Пострадавшие получили первую помощь от медицинского персонала MDA и ЦАХАЛа и были доставлены в больницу Сорока.

Курсор писал ранее, что на пляже Кармель в Хайфе перевернулась байдарка, пропал мужчина. Силы морской полиции, которые были вызваны на место происшествия, обнаружили байдарку и находящиеся рядом личные вещи неизвестного моряка-байдарочника.

Также мы сообщали, что водитель автомобиля погиб при столкновении с верблюдом. Полиция начала расследования этого происшествия. Авария произошла на дороге 358 между Лакией и Лахавом недалеко от Беэр-Шевы.