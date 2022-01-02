Еще 2 вспышки птичьего гриппа обнаружены в населенных пунктах на севере страны

Министерство сельского хозяйства сообщает, что на севере страны обнаружены еще две вспышки птичьего гриппа.

Об этом пишет Times Of Israel.

В заявлении министерства говорится, что случаи гриппа были обнаружены в индюшачьих и куриных курятниках в мошавах Двора и Гиват Йоав, где в общей сложности содержится около 48 000 птиц.

Министр сельского хозяйства Одед Форер призывает усилить «биологическую безопасность» в птицеводческих хозяйствах, «чтобы в следующем году не произошло повторного развития и продолжения подобных событий».

Курсор ранее сообщал, что из-за вспышки птичьего гриппа запретили посещать заповедники. Министерство здравоохранения опубликовало новые инструкции, призванные не допустить дальнейшего распространения эпидемии птичьего гриппа.

Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что птичий грипп в Израиле: фермер заявил о гибели более двух тысяч птиц.

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