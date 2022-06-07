Французская полиция арестовала неонацистов, планировавших «охоту на евреев»

При обыске домов подозреваемых обнаруживается большой тайник с оружием и взрывчаткой, а также неонацистская литература. Мужчин обвиняют в незаконном обороте оружия и им грозит до 10 лет тюрьмы.

Полиция Франции арестовала четырех неонацистов, обвиняемых в участии в «охоте на евреев», и обнаружила в их домах «тревожный» тайник с оружием, включая пистолеты-пулеметы.

Около 200 полицейских взяли под стражу мужчин в возрасте от 45 до 53 лет в их домах недалеко от Мюлуза в восточной части региона Эльзас после того, как французская разведка установила, что члены группы участвовали в «охоте на евреев» во время футбольного матча в Страсбурге, заявила прокурор Эдвиж Ру-Моризо на пресс-конференции.

Во время обыска в их домах полиция обнаружила 18 легальных и 23 нелегальных пистолета, 167 магазинов с патронами и 66 фунтов пороха, а также другие материалы, которые могут быть использованы для изготовления взрывных устройств, заявила Ру-Моризо.

Подполковник Ян Вансон из местной полиции добавил, что в ходе обысков также было найдено «не менее 120 тысяч патронов».

Сообщается, что во время обыска были также найдены станки для изготовления пуль.

Прокурор уточнил, что в их домах также была обнаружена антисемитская пропаганда и пропаганда отрицания Холокоста, а их компьютеры подвергаются экспертизе. Однако следователям еще предстоит выяснить, планировала ли группа нападения в будущем.

Мужчинам предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

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