Израиль ослабил уровень опасности для поездок в Турцию

Премьер-министр Нафтали Беннет поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и силы безопасности Турции за предотвращение попыток Ирана напасть на израильских путешественников.

Израиль объявил о смягчении предупреждения для граждан, отправляющихся в Турцию, до уровня 3, или умеренного.

В заявлении Контртеррористического бюро Совета национальной безопасности говорится, что причиной смягчения предупреждения стали аресты и контртеррористические операции против поддерживаемых Ираном боевиков.

Согласно предупреждению третьего уровня, израильтянам по-прежнему рекомендуется избегать всех поездок в Турцию без крайней необходимости.

Наивысший уровень предупреждения действовал с 13 июня. «Это возвращение к ситуации, которую мы знали несколько недель назад», — сказал Йосси Адлер, старший директор по разведке Совета национальной безопасности, на брифинге для израильских дипломатических журналистов.

СНБ предупреждает, что мотивация Ирана к совершению терактов остается высокой, и что, по его оценке, «предпринимаются усилия по созданию инфраструктуры, с одной стороны, и выявлению потенциальных израильских и еврейских целей, с другой стороны».

Израильтян просят не разглашать подробности предстоящих поездок в Турцию и не выкладывать фотографии, пока они еще находятся в стране; не носить одежду, которая может показать, что они из Израиля; и воздерживаться от предоставления личных данных и ненужных контактов с незнакомцами.

Курсор ранее писал, что Моссад сорвал заговоры иранских террористов в Турции. Источник в израильской службе безопасности на брифинге для журналистов отметил стабилизацию ситуации в Турции, но прогнозирует, что предупреждение о поездках пока останется в силе, поскольку иранские агенты все еще на свободе.