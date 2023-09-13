Камера автомобиля засняла неожиданный объект, врезавшийся в лобовое стекло

В этот момент в транспортном средстве был трехлетний ребенок.

Камера на приборной панели автомобиля семьи из Юты (США) зафиксировала момент, когда основание офисного стула врезалось в лобовое стекло машины на шоссе.

Об этом сообщает UPI.

По словам Лили Итон, ее мама вела автомобиль по межштатной автомагистрали, когда основание кресла врезалось в лобовое стекло.

"Мы видели, что это было похоже на камень, что-то летящее к нам. Мы такие: «О, это странно, о, это нас поразит!", – поделилась она.

Лили утверждает, что обломок стула ударился о лобовое стекло прямо перед ее сестрой Анабеллой сидевшей на переднем пассажирском сиденье. В этот момент на задних сидениях был ее партнер и 3-летняя сестра Шарлотта.

У Анабеллы были небольшие порезы от стекла, но никто в машине серьезно не пострадал.

"Это была своего рода самая удачная и неудачная вещь, потому что она не вылетела через лобовое стекло. Мы просто очень благодарны, что все живы и здоровы", – добавила Лили.

Также "Курсор" сообщал, что в США на дороге заметили огромного быка, который ехал на пассажирском сиденье авто.