Ливан заявляет, что разоблачил израильские шпионские сети

Силы безопасности Ливана утверждают, что в ходе масштабных репрессий они разоблачили по меньшей мере 17 подозреваемых израильских шпионских сетей.

Силы безопасности Ливана заявили в понедельник, что они раскрыли по меньшей мере 17 предполагаемых израильских шпионских сетей в ходе одной из крупнейших общенациональных репрессий за последние годы, сообщили СМИ со ссылкой на государственное Национальное агентство новостей (NNA).

Об этом пишет Arutz Sheva.

Эти сети действовали как «на местном, так и на региональном уровне», — заявил министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави.

Он не стал вдаваться в подробности об операции и количестве людей, арестованных в ходе операции, проведенной силами внутренней безопасности.

Сообщения об арестах в Ливане подозреваемых в сотрудничестве или шпионаже в пользу Израиля не являются чем-то необычным.

Ранее Курсор сообщал, что Ливан изъял 9 миллионов таблеток амфетамина, направляемых в Персидский залив.

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