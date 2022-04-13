Минобороны рф: Азербайджан нарушил режим прекращения огня

Минобороны россии заявляет, что азербайджанские войска нанесли огонь по вооруженным силам Республики Арцах, вследствие чего погибли три армянских солдата.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был нарушен во вторник азербайджанскими войсками, которые застрелили военнослужащего вооруженных сил де-факто Республики Арцах, сообщило Министерство обороны россии*.

Инцидент произошел возле Паруха, где азербайджанские войска пересекли линию соприкосновения в прошлом месяце, что вызвало всплеск напряженности между Азербайджаном и Арменией.

По данным Министерства обороны россии, российским миротворцам удалось урегулировать инцидент во вторник.

Республика Арцах является де-факто республикой, международно признанной частью Азербайджана. В 2020 году территория, на которой расположена республика, была возвращена Азербайджаном.

В марте азербайджанские силы пересекли линию соприкосновения у села Парух в де-факто Республике Арцах, войдя в село Храморт. Днем позже азербайджанский беспилотник Bayraktar TB2 нанес удары по силам, принадлежащим Арцаху, убив трех армянских солдат.

В то время Министерство обороны россии опубликовало заявление о том, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, достигнутый в конце войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, пересекая линию соприкосновения, что вызвало возмущение со стороны официальных лиц Азербайджана.

Курсор ранее писал, что россия обвинила Азербайджан в нанесении ударов по войскам в сепаратистском Нагорном Карабахе. На территории «Нагорно-Карабахской республики» (НКР) введено военное положение. Об этом сообщает минобороны рф. ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского «миротворческого» контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!