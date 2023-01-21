На Аляске белый медведь разорвал маму с ребенком

Это первое за 30 лет нападение белого медведя со смертельным исходом на Аляске.

В населенном пункте Уэльс, рядом с Полярным кругом в штате Аляска, белый медведь набросился на 24-летнюю Саммер Миомики ее годовалого сына Клайда Онгтовасрука.

Об этом сообщает Metro.

Женщина из-за сильной метели не видела притаившегося хищника, а тот подошел практически впритык к людям и напал на жертв в ста метрах от местной школы. Дети, которые находились внутри здания, стали свидетелями нападения.

По словам Сьюзан Недза, администратора школьного округа Берингова пролива, ей удалось захлопнуть двери школы за несколько секунд до того, как животное попыталось проникнуть в помещение.

Очевидцы трагедии пытались отпугнуть медведя лопатами и звали на помощь. На крики прибежал мужчина с ружьем из соседних домов и застрелил хищника, который еще терзал жертв.

Населенный пункт Уэльс — самая западная точка в Северной Америке, находится в нескольких километрах от территории России.