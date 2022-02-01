На юге Израиля насмерть сбили пожилую женщину

Женщина в возрасте около 60 лет была насмерть сбита во вторник утром в городе Рахат.
Об этом пишет Arutz Sheva.
Первоначальное расследование показало, что водитель автомобиля врезался в два других автомобиля, припаркованных возле городского рынка.
В результате один из двух автомобилей потерял управление и протаранил пешехода.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что при разрушении поселения Куми-Ури силы безопасности применили насилие против поселенцев. В сети показали жуткие кадры, на которых видны ранения, которые получили поселенцы.
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