На юге Израиля насмерть сбили пожилую женщину

Прибывшие на место происшествия врачи Маген Давид Адом (MDA) обнаружили женщину без признаков жизни, и после медицинского обследования констатировали ее смерть.

Женщина в возрасте около 60 лет была насмерть сбита во вторник утром в городе Рахат.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Первоначальное расследование показало, что водитель автомобиля врезался в два других автомобиля, припаркованных возле городского рынка.

В результате один из двух автомобилей потерял управление и протаранил пешехода.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что при разрушении поселения Куми-Ури силы безопасности применили насилие против поселенцев. В сети показали жуткие кадры, на которых видны ранения, которые получили поселенцы.

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