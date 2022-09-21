Ничего не ели: женщина с дочерью три дня выживала в джунглях с ягуарами

В полиции отметили, что трехлетняя девочка жаловалась на жажду и попросила воды. Обеих доставили в больницу и уже на следующий день выписали.

21-летняя жительница Бразилии Людмила Хесус да Силва вместе с 3-х летней дочерью Кьярой заблудились в джунглях. Их нашли сотрудники полиции с помощью дрона.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Как оказалось, мать с ребенком выехали из своего дома в муниципалитете Рибейран-дас-Невес (штат Минас-Жерайс), но по пути их машина сломалась в сельской местности, когда они следовали по GPS-маршруту. Позже стало известно, что двигатель сломался из-за попавшей в него пыли.

Женщина с дочкой отошли в сторону леса, чтобы поймать сигнал, но заблудились и связь с ними исчезла. Родственники начали беспокоиться и позвонили в полицию. Сотрудники начали поисковую операцию, которая продолжалась три дня.

Отмечается, что с малышкой и мамой все было хорошо, единственное на что они жаловались так это на жажду и голод. Их госпитализировали в медицинское учреждение, но на следующий день уже выписали.

Позже женщина рассказала, что для того, чтобы выжить, приходилось собирать воду со скалы. В течение трех дней они с дочерью ничего не ели. Людмила Хесус да Силва подчеркнула, если бы не дочь, она бы опустила руки.

«Курсор» писал ранее, что в боливийских джунглях были найдены обширные руины амазонских поселений, когда-то являвшихся домом для местного земледельческого общества со склонностью к космологии.