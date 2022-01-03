Пара полицейских одолела буйного пассажира на рейсе в Канаду

Двое неработающих офицеров вместе отправились на отдых в Канаду, и помогли удержать попутчика-пассажира, который устроил дебош во время их полета.

Об этом сообщает abcnews.go.com.

Пассажир начал угрожать примерно через два часа после начала полета, тем самым поставив под угрозу безопасность самолета. После того, как они незаметно связались с экипажем самолета, офицеры перехватили нарушившего правила пассажира и держали его под наблюдением, пока самолет не приземлился, и они не смогли передать его канадским властям.

В своем заявлении авиакомпания подтвердила, что инцидент произошел 29 декабря во время ее рейса из Франкфурта в Торонто, и поблагодарила их за помощь. Немецкий оператор связи отказался предоставить дополнительную информацию, сославшись на защиту данных.

Ранее Курсор сообщал, что сильнейший ветер оставил без электричества сотни тысяч канадцев.

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