Первые спутниковые снимки после удара по штабу Черноморского флота рф появились в сети

Дым и повреждение были видны даже из космоса.

Утром в субботу в сети опубликовали первые спутниковые снимки после удара украинских войск по штабу Черноморского флота россии * в оккупированном Севастополе.

Спутниковые снимки компании Planet Labs показывают местность от 21 сентября и 22 сентября, когда были нанесены удар. На фото видно, что здание серьезно повреждено. Дым и повреждение были видны даже из космоса.

Как известно, накануне ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе. Военные ВСУ подтвердили успешную операцию, а Силы спецопераций сообщили, что удар был нанесен, когда в штабе проходило совещание командования российского флота. Точное количество погибших и раненых пока неизвестно. Но, по словам руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, во время операции были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, в том числе высокопоставленные офицеры. Ранения получили еще как минимум 16 оккупантов.

Напомним, как сообщал "Курсор" 22 сентября, по штабу черноморского флота рф в Севастополе был нанесен удар. Представители Вооруженных силам Украины подтвердили, что атака была проведена украинскими военными. СМИ утверждают, что для этого были использованы ракеты типа Storm Shadow.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!