Племянницу Хаменеи арестовали в Иране

Фарида Мурадкани, по заявлениям ее родственников, арестована за присутствие на конференции, посвященной вдове свергнутого шаха Ирана.

Фарида Мурадкани, племянница верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, была арестована в Иране. Брат Фариды сообщил, что ее перевели в тегеранскую тюрьму Эвин, что обеспокоило всю семью.

По данным Информационного агентства правозащитников (HRANA), женщина была арестована сотрудниками Министерства информации и безопасности Ирана по возвращении домой, после чего силы безопасности «разграбили ее дом и конфисковали многие ее личные вещи».

По словам братьев Мурадхани, причиной его ареста стало то, что она присутствовала на видеоконференции, посвященной вдове свергнутого шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви.

Племянница Хаменеи, известная своей работой в области прав человека, отмены рабства и движения за гражданские права в Иране, отдала дань уважения Фарах Пехлеви на онлайн-мероприятии, посвященном ее 83-летию. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях, после чего она был немедленно арестована.

Курсор также писал, что проинанские силы нанесли удар по Абу-Даби. Стало известно о взрыве трех нефтяных танкеров, а также о пожаре в аэропорту Абу-Даби. Все это произошло в результате удара иранских БПЛА.

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