Полиция Турции силой разогнала гей-парад в Стамбуле: десятки человек задержаны

Турецкая полиция силой вмешалась в гей-парад в Стамбуле, задержав десятки демонстрантов и фотографа AFP, сообщают журналисты, находящиеся на месте событий.

Полиция задержала протестующих, погрузив их в автобусы. Журналисты видели два автобуса с задержанными людьми, включая главного фотографа AFP Бюлента Килича.

Onur Yürüyüşü’nü takip eden AFP foto muhabiri, müvekkilimiz Bülent Kılıç ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Our client AFP photojournalist Bülent Kılıç has been taken into police custody while covering the #İstanbulPride. His hands were cuffed behind his back. https://t.co/hOWre0MooR pic.twitter.com/ur2T9Evu1h

— MLSA (@mlsaturkey) June 26, 2022