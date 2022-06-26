Полиция Турции силой разогнала гей-парад в Стамбуле: десятки человек задержаны

20:38, 26 июня 2022
Происшествия, Мировые новости
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Фото: pixabay.com

Офис губернатора запретил проведение марша вокруг площади Таксим в центре Стамбула, но протестующие собрались неподалеку раньше запланированного времени.

Турецкая полиция силой вмешалась в гей-парад в Стамбуле, задержав десятки демонстрантов и фотографа AFP, сообщают журналисты, находящиеся на месте событий.

Полиция задержала протестующих, погрузив их в автобусы. Журналисты видели два автобуса с задержанными людьми, включая главного фотографа AFP Бюлента Килича.

Сотни демонстрантов с радужными флагами продолжали митинг, не подчиняясь полиции.

Хотя гомосексуальность была легальной на протяжении всего периода существования современной Турции, представители ЛГБТК указывают на регулярные преследования и злоупотребления.

Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала двоих парней, которые направлялись на парад со слезоточивым газом и дубинками. Полиция сегодня арестовала двух молодых людей в Иерусалиме по подозрению в том, что они направлялись на гей-парад в городе со слезоточивым газом, перчатками и дубинками.

Еще напомним, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками. На видео, опубликованном в телеграм-канале Голос Израиля, видно, как нелегалы ​​из Африки и их дети в Тель-Авиве забрасывают израильтянку Шефи Паз стеклянными бутылками и прочими предметами.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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