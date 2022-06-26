Полиция Турции силой разогнала гей-парад в Стамбуле: десятки человек задержаны

Офис губернатора запретил проведение марша вокруг площади Таксим в центре Стамбула, но протестующие собрались неподалеку раньше запланированного времени.

Турецкая полиция силой вмешалась в гей-парад в Стамбуле, задержав десятки демонстрантов и фотографа AFP, сообщают журналисты, находящиеся на месте событий.

Полиция задержала протестующих, погрузив их в автобусы. Журналисты видели два автобуса с задержанными людьми, включая главного фотографа AFP Бюлента Килича.

Onur Yürüyüşü’nü takip eden AFP foto muhabiri, müvekkilimiz Bülent Kılıç ters kelepçe ile gözaltına alındı. Our client AFP photojournalist Bülent Kılıç has been taken into police custody while covering the #İstanbulPride. His hands were cuffed behind his back. https://t.co/hOWre0MooR pic.twitter.com/ur2T9Evu1h — MLSA (@mlsaturkey) June 26, 2022

Сотни демонстрантов с радужными флагами продолжали митинг, не подчиняясь полиции.

Хотя гомосексуальность была легальной на протяжении всего периода существования современной Турции, представители ЛГБТК указывают на регулярные преследования и злоупотребления.

Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала двоих парней, которые направлялись на парад со слезоточивым газом и дубинками. Полиция сегодня арестовала двух молодых людей в Иерусалиме по подозрению в том, что они направлялись на гей-парад в городе со слезоточивым газом, перчатками и дубинками.

Еще напомним, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками. На видео, опубликованном в телеграм-канале Голос Израиля, видно, как нелегалы ​​из Африки и их дети в Тель-Авиве забрасывают израильтянку Шефи Паз стеклянными бутылками и прочими предметами.