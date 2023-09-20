Полиция выплатит компенсацию активистке, к которой применил насилие боец МАГАВ

Пострадавшей пообещали выплатить деньги, если она не будет подавать иск в суд.

Полиция согласилась выплатить компенсацию активистке, пострадавшей во время демонстрации против выселения арабов из домов в квартале Шейх Джарах в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает "Новости Израиля".

Речь идет об инциденте, который произошел в марте. Во время демонстрации боец МАГАВ грубо оттолкнул активистку, в результате чего она упала и ударилась о столб. Видеозапись происшествия сняли сами демонстранты, что подтвердило факт насилия со стороны полицейского.

Через несколько дней адвокат пострадавшей обратился к полиции с требованием выплатить компенсацию его подзащитной. Он заявил, что полицейский применил незаконную силу по политическим соображениям и пытался запугать демонстрантов.

В итоге руководство полиции согласилось выплатить активистке сумму в 7500 шекелей при условии, что она не подаст иск в суд. Женщина согласилась на эти условия и не будет судиться.

משטרת ירושלים כבר הפמינה את רוח השר. שרשור משייח' ג'ראח היום. תיעוד: @FreeJerusalem1.

1. שוטר מטיח את @OmerArvili > pic.twitter.com/0B0v3bbd2r — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) March 3, 2023

Во время протестов довольно часто происходят подобные скандалы. В начале сентября во время демонстраций в Тель-Авиве произошли ожесточенные столкновения между протестующими и силовиками, в результате которых десятки полицейских получили ранения. Всего в ходе беспорядков было зарегистрировано более 150 раненых.

До этого мы писали, как в Тель-Авиве протестующие пырнули ножом в полицейского. После нападения злоумышленник сбежал, а раненого доставили в больницу.