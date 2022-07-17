Полиция задержала арабов, поджигавших автобусы в Цфате

Три араба, жители Туба Зангария, были арестованы полицией по дороге на поджог автобусов, в их машине находился «командир пожарной бригады». После ареста этих троих были арестованы еще восемь подозреваемых в причастности к поджогам.

Тайная деятельность сотрудников полиции Северного округа привела к аресту автомобиля, в котором находились трое подозреваемых, когда он ехал вблизи перекрестка Амиад в пятницу вечером. При обыске автомобиля был обнаружен набор, в котором находились горючие материалы, готовые факелы, инструменты для наблюдения и взлома, фары, поддельные номерные знаки, перчатки и смена одежды.

После допроса этих троих в воскресенье утром полицейские провели рейд по ряду объектов в поселке Туба Зангария и городе Сахнин и арестовали еще восемь подозреваемых по подозрению в участии в поджоге и пособничестве. Они также будут доставлены на слушания по ходатайству полиции о продлении срока их содержания под стражей.

Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала двоих парней, которые направлялись на парад со слезоточивым газом и дубинками. Полиция сегодня арестовала двух молодых людей в Иерусалиме по подозрению в том, что они направлялись на гей-парад в городе со слезоточивым газом, перчатками и дубинками.

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