Полиция задержала харедим, которые намеревались нанести ущерб инфраструктуре горы Мерон

Полицейские сегодня арестовали группу экстремистски настроенных харедим, которые возможно принадлежат к одной из сект. Группа намеревалась совершить акты вандализма в преддверии Лаг ба-Омера.

Полицейские арестовали сегодня группу мужчин и женщин, подозреваемых в намерении совершить акт вандализма на объектах, построенных для завтрашнего празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон на севере Израиля, сообщает полиция.

«У подозреваемых были четыре сумки, «наполненные кусачками, хозяйственными ножами, молотками, краской и перчатками, которые, как подозревается, должны были быть использованы для вандализма в отношении электрической системы коммуникационного оборудования, громкоговорителей и экранов, которые были установлены», — говорят в полиции.

Полиция утверждает, что некоторые из подозреваемых принадлежат к «экстремистской секте харедим», не уточняя, к какой именно.

«Повреждение оборудования — помимо угрозы мероприятию и причинения дискомфорта отдыхающим — может создать реальную угрозу для людей, находящихся на месте проведения мероприятия, если они повредят командно-контрольную инфраструктуру мероприятия», — говорится в заявлении полиции.