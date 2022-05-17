Полиция задержала харедим, которые намеревались нанести ущерб инфраструктуре горы Мерон

Полицейские арестовали сегодня группу мужчин и женщин, подозреваемых в намерении совершить акт вандализма на объектах, построенных для завтрашнего празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон на севере Израиля, сообщает полиция.
«У подозреваемых были четыре сумки, «наполненные кусачками, хозяйственными ножами, молотками, краской и перчатками, которые, как подозревается, должны были быть использованы для вандализма в отношении электрической системы коммуникационного оборудования, громкоговорителей и экранов, которые были установлены», — говорят в полиции.
Полиция утверждает, что некоторые из подозреваемых принадлежат к «экстремистской секте харедим», не уточняя, к какой именно.
«Повреждение оборудования — помимо угрозы мероприятию и причинения дискомфорта отдыхающим — может создать реальную угрозу для людей, находящихся на месте проведения мероприятия, если они повредят командно-контрольную инфраструктуру мероприятия», — говорится в заявлении полиции.
Напомним, что во время беспорядков в Иерусалиме агрессивно настроенные палестинские арабы камнями атаковали полицейских. Столкновения начались во время похорон арабского экстремиста. Прямо на кладбище были запущены фейерверки.
Также сообщалось, что пограничная полиция арестовала пятерых палестинцев после попытки тарана автомобиля. Пятеро палестинцев попытались протаранить машину пограничной полиции, однако были окружены сотрудниками силовых структур. К счастью, никто не пострадал.
Мы, кроме того, передавали, что арабы-бедуины блокируют железнодорожные пути камнями на юге Израиля. Согласно информации, никто не пострадал и не был причинен ущерб. Полиция Израиля начала расследование по этому поводу.