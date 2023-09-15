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Рф не готова к перехвату ракет над Крымом - аналитики рассказали, что грозит россиянам

13:48, Сегодня
Происшествия, Политика, Новости СНГ
взрыв фото
Фото: canva.com
Войска россии не в состоянии защитить захваченный ими полуостров от ракет и дронов.

Российские военные не готовы или не способны перехватывать ракеты над полуостровом. Это подтвердили недавние удары украинских защитников по системам противовоздушной обороны рф*, размещенным в оккупированном Крыму.

Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW), говорится в новом отчете.

Эксперты проанализировали взрывы 14 сентября, когда украинские войска нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны вблизи Евпатории в Крыму. ... Геолокационные кадры показывают взрыв возле Евпатории и последующие столбы дыма в этом районе.  По данным экспертов,  там войска рф недавно развернули батарею С-400, а сам взрыв произошел в том же месте, где в августе 2022 года была развернута российская система С-400. Этот удар свидетельствует о том, что российские войска не были готовы перехватить ракеты с помощью системы.

Аналитики также напоминают, что 23 августа украинские войска также нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны С-400 возле Еленовки в Крыму. И россияне не смогли никак этому помешать.

Ранее "Курсор" писал о том, что в США назвали условия для начала переговоров между Украиной и россией.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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