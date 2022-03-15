Российские оккупанты убили более 2 тысяч мирных жителей Мариуполя

Армия россии постоянно обстреливает жилые кварталы Мариуполя — город находится в блокаде уже более двух недель и только сегодня заработал «зеленый коридор» для мирных жителей.

По данным городских властей, в осажденном юго-восточном украинском городе Мариуполе с момента российского вторжения погибло более 2 100 жителей.

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявляет, что ситуация в Мариуполе «остается тяжелой» и что он не в состоянии доставить в город помощь.

«Суть в том, что сотни тысяч людей по-прежнему страдают», — говорят в МККК.

Около 2000 гражданских автомобилей смогли сегодня выехать из Мариуполя по маршруту гуманитарной эвакуации, сообщают городские власти.

«По состоянию на 14:00 известно, что Мариуполь покинули 2 тысячи автомобилей», — говорится в сообщении городского совета в Telegram, добавив, что еще 2 тысячи автомобилей ожидают выезда из города.

В заявлении не уточняется, сколько человек выехало в этих автомобилях. Еще 160 автомобилей покинули город вчера, сообщает горсовет.

Ранее «Курсор» сообщал, что по информации ООН, война россии против Украины может стать причиной голода в мире. Если украинские фермеры не смогут вовремя начать посевную из-за боевых действий, это станет первым шагом к продовольственному кризису.

Также «Курсор» писал, почему российские оккупанты хуже фашистов. Украинцы сравнивают нынешнюю рф с фашистской Германией, хотя в Минобороны признают, что путин уже превзошел Гитлера.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!