Россияне разворовывают Мариуполь: вывозят даже детские площадки

Российские военные продолжают разворовывать захваченный Мариуполь.

Об этом сообщает в Телеграме Мариупольский горсовет.

Сейчас оккупанты активно вывозят из города уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику. В так называемой «днр» радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из города. Из больниц воруют современное оборудование, а из уютных дворов забирают детские площадки. Похоже, мародерить и воевать — это и есть основа «русского мира», в котором не умеют ничего создавать, а лишь — отбирать чужое и разрушать.

Также горсовет опубликовал сканы сообщений захватчиков, где речь идет о кражах всего этого имущества из захваченного Мариуполя.

Отметим также, что агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов. Мариуполь сегодня без нормального энерго-, водо- и газоснабжения, в городе существует высокий риск инфекционных вспышек.

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