Сирия заявила, что Израиль запустил ракеты в направлении Дамаска

По сообщениям сирийских СМИ, Израиль выпустил 2 ракеты по пустым зданиям в недалеко от Дамаска.

Во вторник вечером сирийские СМИ сообщили о предполагаемой атаке Израиля в районе Дамаска.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Официальное информационное агентство Сирии сообщило, что около 12:45 Израиль атаковал пустое здание к югу от столицы.

Согласно сообщению, Израиль запустил две ракеты со стороны Голанских высот, и одна из них была сбита. О пострадавших не сообщалось.

Две недели назад официальное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска.

Военный источник заявил, что в результате атаки, осуществленной с помощью ракет, был нанесен ущерб.

Несколькими днями ранее Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что авиаудары, предположительно нанесенные Израилем, были направлены на объекты «Хизбаллы» на окраине Дамаска. Удары вызвали сильные взрывы в окрестностях Дамаска и привели к гибели пяти солдат сирийских вооруженных сил.

Агентство SANA сообщило, что некоторые из объектов были разрушены.

Курсор ранее писал, что российские системы ПВО в Сирии сбили израильские ракеты. Согласно сообщению Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, комплексы «Бук-М2» и «Панцирь-С» сирийских сил ПВО уничтожили шесть управляемых ракет, которые были выпущены накануне вечером израильскими ВВС по объектам, расположенным в провинции Хомс в Сирии.

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