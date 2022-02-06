СМИ: пакистанские солдаты убиты в результате обстрела из Афганистана

По меньшей мере пять пакистанских солдат были убиты на пограничном посту в результате обстрела из соседнего Афганистана, сообщил Исламабад в воскресенье, что стало вторым подобным нападением с момента прихода к власти талибов в августе прошлого года.
Об этом пишет aljazeera.
Группа Техрик-и-Талибан (ТТП) активизировала нападения после того, как в начале декабря в одностороннем порядке вышла из многомесячного соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве афганских талибов, обвинив Исламабад в невыполнении своих обещаний.
«Боевики с территории Афганистана через международную границу открыли огонь по пакистанским войскам в районе Куррам», — говорится в заявлении медиа-крыла пакистанских вооруженных сил, ISPR, в воскресенье.
«Пакистан осуждает использование террористами афганской земли для действий против Пакистана и ожидает, что временное правительство Афганистана не позволит проводить такие действия против Пакистана в будущем», — говорится в заявлении.
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