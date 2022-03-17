СМИ: судно под флагом ОАЭ с 30 членами экипажа на борту опрокинулось у берегов Ирана

СМИ сообщают, что иранские спасатели пытаются добраться до судна, на котором, по данным агентства, находилось 30 человек. Поисково-спасательные команды столкнулись с неспокойной и ветреной обстановкой в море.

Грузовое судно под эмиратским флагом опрокинулось сегодня в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ Ирана.

Судно находилось примерно в 30 милях от побережья Асалуйех, сообщает государственное информационное агентство IRNA.

Поисково-спасательные команды столкнулись с неспокойной и ветреной обстановкой в море.

Данные морского слежения, проанализированные Ассошиэйтед Пресс, указывают на то, что судно было грузовым судном Al Salmy 6.

Курсор ранее писал, что Иран нанес ракетный удар по консульству США в Эрбиле. В Иране сообщили, что атака — это месть за ликвидацию двух иранских офицеров в Сирии силами ВВС Израиля. Тегеран уверен, что атаковал штаб израильского Моссада.

Кроме того, представители Ирана заявляют, что США не стремятся заключать «сильную» сделку. У Соединенных Штатов нет воли к достижению соглашения о возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года на переговорах в Вене, где они настаивают на «неприемлемых предложениях», заявил в четверг высокопоставленный представитель службы безопасности Ирана Али Шамхани.