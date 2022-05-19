Солдаты рф насиловали даже младенцев: годовалый мальчик умер, двухлетнюю девочку спасли

Только за прошедшие сутки украинским властям сообщили о десятках случаев изнасилований украинцев на оккупированных территориях — среди жертв есть как взрослые, так и младенцы.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о новых жертвах сексуальных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

По ее словам, вчера только за один час из-за сексуального насилия за помощью обратились 10 человек, 8 из них — изнасилованные несовершеннолетние. В том числе два 10-летних мальчика.

За сутки организации Денисовой поступило 56 звонков. Им рассказывали о девочках, тройняшках, которым 9 лет. Все были изнасилованы рашистами. У детей тяжелые травмы половых органов. Все это происходило на глазах у матери в Изюме.

Денисова также сообщила о случае, когда девятимесячную девочку изнасиловали при свечах на глазах у матери. Годовалый мальчик был изнасилован двумя людьми и умер. Двухлетняя девочка была изнасилована двумя людьми и выжила.

Изнасилованные мужчины в возрасте 67 и 78 лет.

Трудно представить масштаб преступлений российских солдат на оккупированных территориях.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!