Спутниковые снимки подтверждают, что теракт и убийство пленных в Еленовке устроили россияне

15:55, Сегодня
Происшествия, Новости СНГ
российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

Российские военные намерены и спланировано убили украинских пленных, в том числе бойцов «Азова».

Журналист издания Politico Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки исправительной колонии в Еленовке, где держали военные рф* украинских военнопленных. В ночь на 29 июля в результате взрыва там погибли десятки украинских военнопленных.

Соответствующую информацию журналист обнародовал в Tвиттере.

Он отметил, что предварительные показания предполагают, что теракт совершили именно российские войска.

Как видно со спутниковых изображений, в результате обстрела, о котором говорят российские захватчики, на территории колонии не было повреждено ни одно другое здание, кроме барака. Именно туда незадолго до взрыва были отправлены украинские военнопленные.

Как сообщалось, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии прогремел взрыв, в результате которого было уничтожено здание, в котором содержали украинских военнопленных. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Еленовке Донецкой области совершили наемники из состава частной военной компании вагнер».

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Автор материала:
Тали Малкина
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