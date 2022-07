Спутниковые снимки подтверждают, что теракт и убийство пленных в Еленовке устроили россияне

Соответствующую информацию журналист обнародовал в Tвиттере.

Он отметил, что предварительные показания предполагают, что теракт совершили именно российские войска.

Как видно со спутниковых изображений, в результате обстрела, о котором говорят российские захватчики, на территории колонии не было повреждено ни одно другое здание, кроме барака. Именно туда незадолго до взрыва были отправлены украинские военнопленные.

Как сообщалось, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии прогремел взрыв, в результате которого было уничтожено здание, в котором содержали украинских военнопленных. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Еленовке Донецкой области совершили наемники из состава частной военной компании вагнер».

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30.