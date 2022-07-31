Спутниковые снимки подтверждают, что теракт и убийство пленных в Еленовке устроили россияне

Журналист издания Politico Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки исправительной колонии в Еленовке, где держали военные рф* украинских военнопленных. В ночь на 29 июля в результате взрыва там погибли десятки украинских военнопленных.

Соответствующую информацию журналист обнародовал в Tвиттере.

Он отметил, что предварительные показания предполагают, что теракт совершили именно российские войска.

Как видно со спутниковых изображений, в результате обстрела, о котором говорят российские захватчики, на территории колонии не было повреждено ни одно другое здание, кроме барака. Именно туда незадолго до взрыва были отправлены украинские военнопленные.

Как сообщалось, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии прогремел взрыв, в результате которого было уничтожено здание, в котором содержали украинских военнопленных. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Еленовке Донецкой области совершили наемники из состава частной военной компании вагнер».