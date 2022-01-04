США арестовали подозреваемого в убийстве президента Гаити

Критики в Гаити жаловались на медленное продвижение, запугивание и вмешательство свидетелей в расследование убийства Моисея.

Власти США арестовали колумбийца по обвинению в его предполагаемой причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моисея. Этот человек явится в суд во вторник.

Об этом сообщает Jpost.

Подозреваемый, Марио Паласиос, бывший военнослужащий Колумбии, который, по утверждениям властей Гаити, входил в группу наемников, убившую Моисея в июле. Паласиос должен впервые предстать перед федеральным судом Майами во вторник днем, сообщил источник на условиях анонимности. Об аресте впервые сообщила «Майами геральд».

По словам двух людей, знакомых с этим вопросом, Паласиос был арестован в Панаме в понедельник, когда его депортировали с Ямайки в Колумбию. Власти Гаити арестовали около 45 человек в связи с убийством, которое создало политический вакуум в карибской стране, но до сих пор никому не предъявили обвинения. Критики в Гаити жаловались на медленное продвижение, запугивание и вмешательство свидетелей в расследование убийства Моисея.

Ранее Курсор сообщал, что после землетрясения на Гаити начался голод и вспыхнули протесты.

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