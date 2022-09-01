Стало известно, сколько солдат уже потеряла российская армия в Украине

Вооруженные силы Украины по состоянию на утро сегодняшнего дня ликвидировали около 48 тысяч 350 военных рф*. Это 450 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Стоит добавить, что это лишь официальные данные, которые включают в себя только официально подтвержденные смерти. Реальное число ликвидированных солдат рф может быть в разы больше.

Также защитники Украины уничтожили вражеских танков 1997 (+23) единиц, боевых бронированных машин – 4345 (+33), артиллерийских систем – 1115 (+24), РСЗО — 287 (+2), средств ПВО — 153 (+1), самолетов — 234 (+0), вертолетов — 205 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 851 (+2), крылатых ракет — 196 (+0), кораблей / катеров — 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3), специальной техники – 104 (+1).

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!