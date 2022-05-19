Теракт в Тель-Авив-Яффо: есть пострадавшие

В Тель-Авив-Яффо около 15 арабских террористов пытались линчевать израильтян которые праздновали Лаг ба-Омер. Израильтяне получили ранения. Террористы не были пойманы.

Об этом пишет Telegram-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Курсор ранее писал, что задержан мужчина, который напал на полицейского на Храмовой горе и скрылся в мечети. В последние недели Иерусалим превратился в пороховую бочку. Палестинские арабы столкнулись с полицией на Храмовой горе, когда праздники Рамадан и Песах привлекли тысячи людей к святым местам.

Также сообщалось, что 14-летняя девочка получила ранения в результате стрельбы в Рахате. Инициативы Авраама, которые отслеживают и проводят кампании против насилия в арабском сообществе, заявили, что в 2021 году в результате насилия и преступлений было убито 125 арабов — рекорд за все время.