В США три человека пропали без вести из-за масштабного пожара

Три человека пропали без вести. Есть опасения, что они погибли после того, как вызванный ветром лесной пожар пронесся через два города в округе Боулдер, штат Колорадо, вызвав тысячи эвакуаций и разрушив почти 1000 домов, сообщили власти в субботу.

Об этом пишет JPost.

Официальные лица первоначально заявили, что нет сообщений о погибших или пропавших без вести жителях после лесного пожара, который вспыхнул в четверг утром на северной окраине мегаполиса Денвер.

Wildfire. In December. The worst in Colorado history. None of this is normal. We are not ok. pic.twitter.com/2PuUgs63Ue — Leslie Herod (@leslieherod) December 31, 2021

Порывы ветра со скоростью более 100 миль в час (160 км/ч) продвинули пламя на восток, в города Супериор и Луисвилл, что привело к эвакуации обоих населенных пунктов.

Ранее мы писали, что исследователи из США рассказали, как грандиозные пожары повлияли на климат Земли.

Кроме того, Курсор сообщал, что технологические компании не будут действовать в угоду экоактивистам.

Ученые выяснили, как пандемия повлияла на экологию.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.