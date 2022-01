В США три человека пропали без вести из-за масштабного пожара

Три человека пропали без вести. Есть опасения, что они погибли после того, как вызванный ветром лесной пожар пронесся через два города в округе Боулдер, штат Колорадо, вызвав тысячи эвакуаций и разрушив почти 1000 домов, сообщили власти в субботу.

Об этом пишет JPost.

Официальные лица первоначально заявили, что нет сообщений о погибших или пропавших без вести жителях после лесного пожара, который вспыхнул в четверг утром на северной окраине мегаполиса Денвер.

Wildfire. In December. The worst in Colorado history. None of this is normal. We are not ok. pic.twitter.com/2PuUgs63Ue

— Leslie Herod (@leslieherod) December 31, 2021