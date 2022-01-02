Силы ЦАХАЛа арестовали еще одного подозреваемого в совершении теракта в пятницу

Израильские силы безопасности в воскресенье утром арестовали второго подозреваемого сообщника палестинца, который был застрелен после попытки нападения с ножом возле поселения Ариэль в пятницу, сообщили военные.

Об этом пишет Times of Israel.

Подозреваемый был арестован в палестинской деревне Харис на севере Иудеи и Самарии, недалеко от места попытки нападения с ножом, в предрассветные часы воскресного утра, сообщили в Армии обороны Израиля.

В пятницу утром палестинский нападавший — 37-летний Амир Атеф Раян из Карават Бани Хасан — вышел из машины на перекрестке Гитай Авишар под Ариэлем на севере Иудеи и Самарии, вооруженный ножом, и подошел к автобусной остановке, где стояли гражданские лица и солдаты.

Военнослужащие, находившиеся на месте преступления, открыли огонь, смертельно ранив Раяна.

Военные немедленно начали розыск других людей, находившихся в машине, которая доставила Раяна на место преступления. Один из подозреваемых был арестован в пятницу днем.

Курсор ранее писал, что в Тель-Авиве мужчина получил ножевое ранение в драке. Немецкий студент, проживающий в Герцлии, получил ножевое ранение возле клуба в Тель-Авиве в результате драки в пятницу вечером, сообщают СМИ.

Также сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в нападении на клуб в Хайфе. В ночь на Новый год полиция Израиля задержала мужчину, который подозревается в нападении на клуб в Хайфе. Им оказался 26-летний житель Акко. Предполагается, что мужчина хотел убежать из страны на самолете. Правоохранители арестовали его уже в аэропорту им. Бен-Гуриона. Подозреваемый приобрел себе билет в Турцию.

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