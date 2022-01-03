Тунисский политик госпитализирован в критическом состоянии после ареста

Бхири страдает несколькими хроническими заболеваниями и после ареста перестал принимать лекарства и есть.

Задержанный тунисский политик Нуреддин Бхири был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Об этом сообщает france24.com.

Бхири, бывший министр юстиции и заместитель президента вдохновленной исламистами партии Ennahdha, выступающей против президента Кайса Сайеда, был арестован в пятницу. Ennahdha — самая крупная партия в парламенте, приостановленная Сайедом в результате захвата власти в июле прошлого года. Бхири в критическом состоянии находится в реанимации» в больнице в северном городе Бизерте.

Бхири «грозит смерть», — заявила в Твиттере антисайедская группа, известная как «Граждане против переворота».

Согласно сообщениям СМИ и источникам, близким к делу, Бхири страдает несколькими хроническими заболеваниями и после ареста перестал принимать лекарства и есть. Он был доставлен в больницу после того, как его здоровье ухудшилось.

Она сказала, что Бхири содержался в «секретном месте» с момента его ареста, и что ему не было выдвинуто никаких обвинений. Независимый национальный орган Туниса по предупреждению пыток заявил в субботу, что власти не предоставили никакой информации ни о Бхири, ни о Фатхи Балди, бывшем задержанном сотруднике министерства внутренних дел.

Ранее в Тунисе протестуют против захвата власти президентом.

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