Украинские бойцы показали, как уничтожили блиндаж с россиянами в Донецкой области

В Донецкой области пограничники уничтожили блиндаж с российскими военными, скинув на него несколько мин. Видео успешной операции попало в сеть.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как написали в ведомстве, в одном из районов выполнения задач пограничная аэроразведка обнаружила скопление пехоты российских войск и их укрепление. Огневую задачу на уничтожение противника поручили минометному подразделению пограничников, говорится в сообщении.

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На позиции россиян украинские военнослужащие отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин. Точным огнем они уничтожили вражеский блиндаж вместе с личным составом, скрывавшимся там от минометных обстрелов, отметили в ГПСУ.

Отметим также, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 4 ноября, ликвидировали 600 российских захватчиков, 12 беспилотников, 2 крылатые ракеты, 2 вертолета и 8 танков.