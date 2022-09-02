Украинские морпехи показали уничтоженные ими танки и бронемашины российских солдат

Бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 1 сентября, уничтожили 7 боевых машин десанта (БМД), танк и боевую машину пехоты (БМП) армии рф* . Результаты своей работы они показали в соцсетях.

Об этом говорится в Телеграме ВМС ВСУ.

Воинские части и подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Артиллерийские воинские части и подразделения наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего враг потерял 7 БМД, 1 танк и 1 БМП.

Отмечается, что окончательные потери врага уточняются.

Отметим также, что количество уничтоженных российских солдат растет с каждым днем. Так, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 2 сентября ликвидировали около 48 тысяч 700 российских захватчиков.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!