Украинские морские пехотинцы показали, как «Стугной» охотятся на танки рф

Противотанкисты бригады морской пехоты с помощью ПТРК «Стугна-П» уничтожили еще один танк рф* на Херсонском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Так будет с каждым российским захватчиком, совершающим преступления в Украине! Российское зло безнаказанным не останется».



Отметим, утром 2 июля Генштаб ВСУ обнародовал новую информацию о потерях российских войск. За минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также было уничтожено восемь беспилотников и полдесятка танков. И это только официально подтвержденные данные, реальное число ликвидированных солдат рф, вероятно, намного больше. В общей сложности рф потеряла уже более 35870 солдат.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!