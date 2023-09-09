Украинские военные поджарили российский "Солнцепек" - уникальные кадры

Аэроразведчики четко отработали по огнеметной системе, которой так гордится российская армия.

Министр показал уникальные кадры этой операции, на которых видно, как аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии системно работает технике врага и безжалостно сжигает российский "Солнцепек". Других подробностей министр не сообщил, как ине указал, на каком именно направлении фронта сделаны эти кадры.

"Солнцепек" - это тяжелая огнеметная система, которая используется для уничтожения легкой бронированной техники, а также живой силы на открытой местности. В частности ее можно использовать для разрушения фортификационных зданий благодаря мощному взрыву. Термобарический боеприпас системы формирует взрывную смесь после чего взрывает ее. Во время детонации атмосферное давление в облаке подскакивает и так же стремительно падает. Даже если уцелеть после самого взрыва, существует риск погибнуть от разрыва внутренних органов из-за резкого перепада давления.

Стоит добавить, что войска рф продолжают нести большие потери на всех направлениях фронта. Согласно данным украинского Генерального штаба, только за прошедшие сутки, 8 сентября, украинские воины ликвидировали еще 600 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения рф уже потеряла как минимум 268 140 своих солдат. Стоит добавить, что речь идет исключительно о подтвержденных потерях россиян, реальное число убитых захватчиков, вероятно, куда больше. Ведь потери не удается подсчитать там, где идут интенсивные бои, к тому же часть тел россияне сами сжигают по приказу начальства, чтобы скрыть огромные потери.

Ранее «Курсор» писал о том, что Украина победит россию, но война не завершится до конца этого года. Аналитикам очевидно, что Украина достигнет намеченных целей и освободит свою земли от оккупантов из рф, но вряд ли война завершится до конца 2023 года.

Также мы сообщали, что в Киеве спрогнозировали, когда и как закончится война в Украине. Война в Украине, по заявлению, будет окончена «скоро и внезапно». Однако предполагается, что не будет необходимости сражаться за каждый метр земли кровью, так как при определенных условиях «события будут иметь иной характер».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!