В Албании полиция применила слезоточивый газ против протестующих

В субботу албанская полиция применила слезоточивый газ и водометы, когда забрасывающие камнями демонстранты ворвались в штаб-квартиру оппозиционной Демократической партии.

Об этом пишет JPost.

Протестующие являются сторонниками бывшего президента и премьер-министра Албании Сали Бериши, который был исключен из партии в прошлом году после того, как Вашингтон запретил ему въезд в США из-за предполагаемой коррупции.

Бериша, который отрицает свою вину, с тех пор бросил вызов лидеру партии Лулзиму Баше. В прошлом месяце Бериша созвал партийное собрание и объявил себя лидером.

Ранее Курсор сообщал, что Албанские законодатели начнут расследование по делу об импичменте президента. Законодатели Албании договорились сформировать следственный комитет, чтобы решить, следует ли объявить импичмент президенту страны, которого правящая Социалистическая партия обвиняет в нарушении конституции, приняв политическую сторону на выборах в прошлом месяце.

Также мы писали, что президент Албании критикует посланника США за вмешательство в выборы. Албания и Соединенные Штаты оказались втянутыми в дипломатическую ссору после того, как президент страны обвинил посла Вашингтона во вмешательстве во всеобщие выборы.

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