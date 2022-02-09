В результате взрыва пострадали 3 человека. Двое из них получили травмы средней степени тяжести. Взрыв произошел в результате неудачного использования пиротехники.

В Бней-Браке произошел взрыв в зале торжеств «Кетер аРимон», есть раненые. По данным СМИ, взрыв произошел в результате неудачного использования пиротехники.

Об этом пишет Telegram-канал Израиль | Медиа Архив

Сообщается, что в результате взрыва пострадали 3 человека. Двое из них получили травмы средней степени тяжести.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что мать и младенец получили огнестрельные ранения на юге Израиля. Прибывшая на место полиция арестовала человека, подозреваемого в хранении M16, в то же время был получен отчет от больницы о прибытии раненой женщины и малолетнего ребенка.

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